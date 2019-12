Stiri pe aceeasi tema

- Pe 5 decembrie, biblioteca de reclame a operatorului retelei de socializare afisa aproape 180.000 de reclame clasificate ca politice in Marea Britanie, incepand cu octombie 2018. Marti insa, numarul acestora a scazut brusc cu o treime, la sub 120.000 de reclame, potrvit news.ro Citeste si…

- Ministrul de externe al Israelului si-a exprimat joi speranta ca Jeremy Corbyn va pierde alegerile de saptamana viitoare in Marea Britanie, invocand acuzatii de antisemitism la adresa liderului Partidului Laburist, intr-un interviu citat de Reuters. Cu Israelul in propria dezordine politica dupa doua…

- Noul parlament britanic, rezultat in urma alegerilor legislative de pe 12 decembrie, va fi convocat pentru data de 17 decembrie, iar daca Boris Johnson va ramane prim-ministru, guvernul sau intentioneaza sa-si prezinte agenda legislativa o saptamana mai tarziu, pe 19 decembrie, a anuntat luni guvernul…

- Noul parlament britanic, rezultat in urma alegerilor legislative de pe 12 decembrie, va fi convocat pentru data de 17 decembrie, iar daca Boris Johnson va ramane prim-ministru, guvernul sau intentioneaza sa-si prezinte agenda legislativa o saptamana mai tarziu, pe 19 decembrie, a anuntat luni guvernul…

- Twitter va facilita raportarea informatiilor inselatoare legate de procesul de votare la alegerile care vor avea loc in Marea Britanie pe 12 decembrie, la mai putin de o luna de la intrarea in vigoare a interzicerii publicitarii politice la nivel global. Platforma de socializare este un instrument…

- "Ma intristeaza faptul ca am ajuns in aceasta situatie dupa 45 de ani in care am fost membru al Partidului Conservator si 22 de ani de serviciu ca deputat", a marturisit Hammond intr-o scrisoare deschisa adresata alegatorilor sai din circumscriptia Runnymede and Weybridge, din sudul Angliei.…

- Politiciana liberala Sophie Wilmes va deveni prima femeie care va conduce guvernul Belgiei, urmand sa-i ia locul in noiembrie lui Charles Michel, care a fost desemnat presedintele al Consiliului European, una din pozitiile de varf ale Uniunii Europene, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sophie…

- Aproximativ 1,9 milioane de oameni sunt asteptati duminica la urne la alegerile generale din Kosovo, unde principalele probleme cu care se confrunta tara sunt combaterea corupției și un acord de pace cu Serbia, care ar deschide calea pentru aderarea la Organizatia Națiunilor Unite, potrivit Reuters,…