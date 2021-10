Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au demonstrat sambata dupa-amiaza, la Roma, impotriva Summitului G20 gazduit de capitala italiana, printre manifestanti fiind militanti pentru mediu si sustinatori ai comunistilor, transmite dpa, potrivit Agerpres. Demonstrantii ecologisti au marsaluit dinspre sud catre centrul istoric…

- Mii de estonieni au protestat sambata impotriva masurilor planificate de guvern pentru a stopa raspandirea noului coronavirus in urma cresterii numarului de infectari, informeaza dpa preluat de agerpres. Manifestantii s-au adunat in capitala Tallinn pentru a-si exprima furia fata de vaccinarile obligatorii…

- Sub presiunea uriașa a valului 4 COVID-19, autoritațile cauta soluții pentru tratarea pacienților cu forme grave și medii. Au redeschis spitalul modular de la Pipera cu o capacitate de a trata cateva sute de pacienți cu nevoie de oxigen.

- Protestul autorizat sambata in centrul Romei, la care au participat mii de oameni, s-a transformat intr-o „gherila urbana”, dupa ce cateva sute de participanți s-au desprins din mars, incercand sa ajunga la sediul guvernului, scrie Corriere della Sera. Mii de persoane au protestat in capitala Italiei,…

- Mii de protestatari au marșaluit astazi in centrul Romei impotriva extinderii certificatului verde Covid-19 la toate locurile de munca. Au fost ciocniri cu poliția, in timp ce manifestanții iși exprimau nemulțumirea fața de certificatul verde, care pana acum era cerut doar la intrarea in muzee,…

- Proteste violente in Elveția dupa introducerea certificatului verde. Aproximativ 1 000 de oameni au ieșit in strada la Berna. Manifestația s-a soldat cu imbranceli intre politisti si participanti. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc.

- Un protest la care au participat mii de oameni a avut loc in Berlin din cauza restrictiilor impuse de guvern in contextul pandemiei de COVID-19. Manifestantii anti-restrictii s-au adunat sambata, 28 august, pentru a protesta impotriva masurilor impuse de autoritati. In Germania, exista in prezent unele…

- Confruntari violente intre polițiști și protestatari, la sediul televiziunii BBC din Londra. Zeci de manifestanti furiosi au incercat sa patrunda in birourile instituției, pe care o considera responsabila pentru promovarea vaccinurilor impotriva coronavirusului.