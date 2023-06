Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu poate acorda acum creșterile salariale solicitate de profesori. Dupa mai bine de doua ore de negocieri cu premierul Nicolae Ciuca, sindicaliștii s-au ales tot cu vouchere, de 1.500 de lei net la fiecare 5 octombrie pana in 2027, și majorari salariale de 500-600 de lei, dar de la 1 ianuarie…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie ”Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat, joi, ca este posibil ca anumiti incitatori sa se fi infiltrat in grupurile de profesori, unii chiar motivati politic si anunta ca le-a cerut colegilor sa fie atenti la astfel de situatii si mesaje. Marius Nistor…

- Cele trei mari federatii sindicale din invatamant i-au adresat luni presedintelui Klaus Iohannis solicitarea de a se intalni marti, cu Birourile Executive ale sindicatelor in contextul in care profesorii vor protesta in Capitala, inclusiv in fața Palatului Cotroceni. Potrivit anunțului sindicatelor,…

- Klaus Iohannis a sesizat, miercuri, Curtea Constituționala cu privire la legea care are ca obiect de reglementare completarea Codului de procedura civila cu dispoziții referitoare la ordinea judecarii proceselor in materie civila. ”Va solicit sa admiteți sesizarea de neconstituționalitate și sa constatați…

- Președinte FSLI, Simion Hancescu a declarat ca apelul premierului Nicolae Ciuca catre profesori facut luni seara, ”s-ar putea sa scoata mai mulți oameni in strada”. Comentariul a fost facut intr-o emisiune la Antena 3. Prin apelul facut luni seara catre profesori, cerandu-le acestora ”sa revina la catedra”,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis s-a aflat, impreuna cu soția sa, Carmen, la Peștera Sfantului Andrei, potrivit ziarului Amprenta. Dupa ce s-a rugat in peștera, președintele a stat de vorba cu preoții care au oficiat slujba. D.Constantin The post Galerie foto. In Saptamana Patimilor, Klaus Iohannis…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, fost premier, sustine ca, in mod normal, se va face rotativa guvernamentala atunci cand a fost stabilita. El a precizat ca, in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu desemneaza un premier de la social-democrati se va ajunge la alegeri anticipate. Mihai Tudose…

- Surse politice susțin ca recenta deplasare a președintelui Klaus Iohannis alaturi de soția sa in Japonia și in Singapore s-a cam simțit la buget. Suma totala care cuprinde și inchirierea aeronavei de lux a ajuns la aproape 2,5 milioane de euro, susțin sursele citate. Este de departe una din cele mai…