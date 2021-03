Ministerul Educatiei a anuntat ca 2.038 de prescolari și elevi, precum și 1.852 angajati din invatamant, au fost confirmați cu COVID-19, ceea ce a dus la suspendarea activitații fața in fața in 1.899 de clase sau grupe. Potrivit situatiei transmise de Ministerul Educatiei, in perioada 1-10 martie, au fost confirmati cu COVID-19 un numar de […] The post Mii de prescolari și elevi, infectați cu SARS-CoV-2. Activitatea, suspendata in 1899 de clase appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .