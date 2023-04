Stiri pe aceeasi tema

- Traficul autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone este restrictionat pe teritoriul Ungariei de vineri pana luni, in intervalul 7 – 10 aprilie, cu ocazia Sarbatorilor Pascale la catolici, a anuntat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, intr-un comunicat preluat…

- Situație disperata pe Drumul European 85, care face legatura intre București și Roman. Sute de mașini au fost blocate in nameți. Unul dintre romanii, care a stat ore intregi in mașina, susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a fost anunțat ca nu se mai poate circula dupa ce drumul era blocat…

- Procurorii DNA au trimis luni in judecata 13 lucratori vamali și 14 agenți ai poliției de frontiera din Albița, Oancea, Sculeni, Stanca-Costești, Iași și Borș, pe care ii acuza de luare de mita și trafic de influența, comise in forma simpla și continuata, potrivit unui comunicat al DNA. DNA a facut…

- Șoferii trebuie sa aștepte pana la 120 de minute pentru a trece miercuri prin vamile din vestul țarii, potrivit Poliției de Frontiera. La ora 12.00, cel mai mare timp de așteptare se inregistreaza in Vama Nadlac II, de doua ore. Potrivit reprezentantilor Politiei de Frontiera, au aparut probleme la…

- Accident grav de circulație pe Șoseaua Colentina din Bucuresti. O mașina de Poliție a fost grav avariata in timpul unei urmariri. Doi polițiști au ajuns la spital. Accidentul a avut loc pe șoseaua Colentina din Sectorul 2, acolo unde un sofer a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor. Barbatul…

- Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat in Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat, miercuri, ca o hotarare aprobata in urma cu o zi de guvernul Ciuca prevede inființarea a 195 de posturi noi la MIPE, pe langa cele 536 inființate in luna mai 2022. In total, scrie Vasiliu,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, joi, in timpul unei misiuni, pe plaja din zona localitatii Sfantul Gheorghe, o mina marina. Potrivit Poliției de Frontiera, o echipa de scafandrii a observat un obiect plutitor suspect, aproape de o plaja din zona localitații Sfantul…

- Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Calarași dupa ce a furat o mașina de Poliție și a mers cu ea 300 de metri, in timpul unei intervenții a oamenilor legii, transmite CalarașiPress.ro. Aventura barbatului s-a intamplat noaptea trecuta, in comuna Lehliu, acolo unde a mers la o…