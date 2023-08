Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Prahova va fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniște și in siguranța de minivacanța de Sfanta Maria. Astfel, in perioada 11-15 august a.c., aproximativ 1.000 de polițiști prahoveni vor actiona in teren, pentru asigurarea unui climat optim de…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca și-ar fi dorit ca in locul angajaților de la Ministerul de Finanțe care au protestat sa avem in strada angajații ANAF care sa protesteze ca nu s-a realizat digitalizarea in ultimii 32 de ani.”Nu poți sa ai o fiscalitate de offshore și sa vrei sa implementezi o…

- Ministerul de Interne a dispus mobilizarea de efective sporite pe teren - politisti, jandarmi si pompieri - pentru a asigura ordinea si siguranta in minivacanta de Sfanta Maria, cand sunt programate numeroase evenimente religioase, dar si concerte, printre care Festivalul Summer Well,

- Un pompier a murit la periferia Parisului, incercand sa stinga focul care cuprinsese mai multe mașini incendiate in timpul protestelor violente, a anunțat luni dimineața ministrul de interne. Ministerul francez de Interne a menținut pe strazi in timpul nopții un dispozitiv masiv, de 45.000 de polițiști…

- Noaptea trecuta, a sasea de revolte in Franta dupa moartea tanarului Nahel, a fost relativ calma, inregistrandu-se doar cateva incidente izolate. Au avut loc mai puține acte de vandalism, 78 de persoane au fost duse la secțiile de poliție din toata țara. Ministerul francez de Interne a menținut pe strazi…

- Polițiștii cer, in strada, scoaterea pensiilor militare din PNRR. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) din Ministerul de Interne a protestat, miercuri, in fața Parlamentului. Sindicaliștii din Poliția Romana au cerut scoaterea pensiilor militare din PNRR. Vasile Zelca…

- Ministerul de Interne anunta, marti seara, ca, de la 1 iunie cresc lefurile anjagaților din cadrul MAI. Mai exact, se aplica nivelul din Legea 153/2017 pentru solde si salariile de functie, iar actualizarea sporurilor si indemnizatiilor va avea loc la prima rectificare bugetara. „La initiativa ministrului…

- Jandarmii și pompierii sunt in “fierbere”, susțin sindicaliștii de la Europol. O parte din structurile ministerului de Interne nu și-ar fi incasat toate drepturile salariale și ar fi fost anunțați de șefii lor ca exista constrangeri financiare in bugetul ministerului. Sindicaliștii de la Europol au…