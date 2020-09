Stiri pe aceeasi tema

- 1.163 de efective, dintre care 621 de politisti, 270 de jandarmi, 250 de reprezentanti I.S.U. vor fi pe teren la secțiile de votare. Duminica, 27 septembrie a.c., 310 politisti și polițiști locali vor asigura masuri de ordine si liniste publica, pentru prevenirea…

- ALEGERILE LOCALE, IN SIGURANȚA! Masurile dispuse de structurile teritoriale din … Post-ul 40 de polițiști din cadrul IGPR vor fi prezenți, la Dambovița, pentru prevenirea ilegalitaților in ziua votului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 26-27 septembrie, 1.163 de efective, dintre care 621 de politisti, 270 de jandarmi și 250 de reprezentanti I.S.U. vor asigura paza si protectia bentru bunul mers al alegerilor locale, in județul Cluj.

- Astazi, 25 septembrie, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-sef de politie Monica Dajbog, a sustinut o declaratie de presa despre activitatile derulate de structurile MAI pentru mentinerea ordinii publice de la inceputul campaniei electorale si stadiul pregatirilor pentru…

- Procesul de votare anticipata in persoana a inceput vineri in patru state americane pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite dpa. Alegatorii se pot prezenta la urne in Dakota de Sud, Minnesota, Virginia si Wyoming. Vineri dimineata, sute de persoane au format cozi de asteptare la o sectie…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat ca a fost introduse masuri de verificare suplimentara pentru adresele la care sunt inregistrate mai multe cereri de stabilire a reședinței. In aceste situații, polițiștii vor face verificari in teren și, daca se dovedește ca solicitanții vizelor de flotant…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Bogdan Despescu a anuntat, marti, infiintarea unei noi structuri in cadrul Politiei Romane - Politia Siguranta Scolara” - care se va ocupa de prevenirea si combaterea delincventei si a bullyingului in unitatile de invatamant. Noua structura…

- Cu ocazia controalelor au fost verificate 112 societati comerciale si au fost aplicate 186 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 68.000 de lei.Sub autoritatea Institutiei Prefectului, politisti din cadrul I.P.J. Constanta, jandarmi, politisti locali, precum si reprezentanti ai Inspectoratului…