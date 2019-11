Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13 – 14 noiembrie 2019, Poliția Romana, prin Direcția de Poliție Transporturi, participa la o acțiune organizata la nivel european, intitulata „ Rail Action Day – 24 Blue”, in scopul protejarii cetațeanului și asigurarii integritații infrastructurii critice. In aceasta perioada, polițiști…

- Ziarul Unirea VIDEO: Acțiune a polițiștilor, organizata la nivel european, in statiile si triajele feroviare și la centrele de colectare de fier vechi In perioada 13 – 14 noiembrie 2019, Poliția Romana, prin Direcția de Poliție Transporturi, participa la o acțiune, organizata la nivel european, sub…

- In perioada 13 – 14 noiembrie 2019, Poliția Romana, prin Direcția de Poliție Transporturi, participa la o acțiune, organizata la Post-ul ACȚIUNE A POLIȚIEI ROMANE PENTRU SIGURANȚA TRANSPORTURILOR apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 13 ndash; 14 noiembrie 2019, Politia Romana, prin Directia de Politie Transporturi,participa la o actiune, organizata la nivel european, sub egida RAILPOL, ce are ca scop siguranta cetateanului si asigurarea integritatii infrastructurii critice. Peste 2.500 de politisti de la transporturi,…

- La data de 17 octombrie 2019, Poliția Romana, prin Direcția de Poliție Transporturi, a organizat la nivel național acțiunea ,,Atenție Post-ul 240 de șoferi au ramas fara permise la trecerile peste calea ferata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comunicat. Joi dimineața, Poliția Romana, prin Direcția de Poliție Transporturi a desfașurat o acțiune la nivel național, pentru prevenirea evenimentelor produse in zona trecerilor la nivel...

- Trei romani sunt banuiti de comiterea unei talharii extrem de violente in Olanda iar autoritatile sunt in cautarea acestora.La solicitarea autoritatilor olandeze, Politia Romana, prin Directia de Investigatii Criminale, acorda sprijin, intr un caz de talharie, petrecut pe teritoriul statului olandez.Verificarile…

- Poliția Romana cauta, la solicitarea autoritaților olandeze, trei barbați care au comis o talharie in urma cu doi ani, in Amsterdam, cand au intrat in locuința unei familii, impreuna cu alt barbat, in prezent arestat, și, prin violența, au furat bani și documente, anunța MEDIAFAX.Potrivit…