Aproape 15.000 de plicuri in care se afla voturile romanilor din diaspora care au ales sa-și exercite dreptul electoral prin corespondența nu au ajuns la birourile electorale. Președintele Autoritații Electorale Permanente, Constantin Mitulețu-Buica, spune ca sunt 14.000 de plicuri care nu au ajuns. Conform hotnews.ro, șeful AEP a cerut explicații pentru aceasta situație Poștei Romane.