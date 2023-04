Mii de PET-uri au fost adunate din lacul Pitești Mii de PET-uri au fost adunate din lacul Pitești In ultimele zile o cantitate foarte mare de PET-uri s-a adunat in acumularea Pitești (Prundu), fiind o sursa de poluare a apei și avand un aspect neplacut. Intr-o singura zi, 6 salariați ai Sistemului de Gospodarire a Apei Argeș au strans din lac 350 de kg […] Articolul Mii de PET-uri au fost adunate din lacul Pitești apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

