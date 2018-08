Mii de peşti morţi la graniţa dintre Germania şi Elveţia, din cauza caniculei Numerosi pesti morti au fost scosi din cursul superior al raului Rin, la granita dintre Germania si Elvetia, in ciuda masurilor luate pentru a-i mentine in viata in timpul perioadei de canicula, a declarat luni pentru DPA o asociatie elvetiana din domeniul pescuitului.



Pestii morti apartin, in cea mai mare parte, speciei lipan, care necesita o temperatura a apei de 23 de grade Celsius pentru a se dezvolta. Din cauza valului de caldura care a afectat regiuni importante din Europa in ultimele doua saptamani, temperatura apei din cursul superior al Rinului a atins 27 de grade Celsius.

Sursa articol: agerpres.ro

