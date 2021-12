Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș a distribuit medicilor de familie și centrelor de vaccinare o noua tranșa de tichete de masa. Bonurile vor ajunge la 13.390 de persoane care au fost imunizate complet impotriva COVID-19 in perioada 14-25 octombrie. „Indemnam persoanele vaccinate cu schema completa (doza unica cu vaccinul Johnson&Johnson sau doza 2 ... The post Mii de persoane vaccinate in Timiș vor primi tichete de masa appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .