Mii de persoane s-au trezit fără bani în conturi, după ce au încercat să vândă produse online. Semne care indică o fraudă online Mii de persoane s-au trezit fara bani in conturi, dupa ce au incercat sa vanda produse online. Semne care indica o frauda online Cateva mii de persoane s-au trezit fara bani in conturi, dupa ce au incercat sa vanda online produse pe cel mai mare site de anunturi din Romania. Este vorba despre o nouă schemă de &"phising&", despre care specialiştii spun că se extinde tot mai mult în ţara noastră. Este vorba de pretinşi cumpărători, care se arată interesaţi de produsele scoase la vânzare online. În unele cazuri nici nu mai negociază… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1.367 de persoane au fost imunizate impotriva coronavirusului in ultimele 24 de ore si niciuna dintre acestea nu a avut reactii adverse, conform Comitetului national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID. Pana in prezent, in Romania au fost vaccinate 11.656 de persoane, informeaza Agerpres.

- OLX , cea mai mare platforma de anunțuri la nivel național și unul dintre cele mai vizitate site-uri din Romania, recomanda pastrarea vigilenței in fața diverselor atacuri care imita contul platformei, pentru a ademeni utilizatorii și a ii convinge sa iși lase datele personale și bancare. Fenomenul…

- CHIȘINAU, 29 nov – Sputnik. Un numar foarte mic de noi firme sunt create an de an in Republica Moldova. Indicatorul nostru este de peste cinci ori mai redus decat cel din Bulgaria și de vreo patru ori mai mic decat cel din Romania. Iar Bulgaria și Romania sunt țarile cu cele mai sarace economii din…

- IGSU vine cu noi informații despre starea de sanatate a victimelor de la Piatra Neamț. „In urma incendiului, 7 persoane au decedat, una prezinta semne vitale slabe și una (medicul de garda) prezinta arsuri de gradul II și III pe 80% din suprafața corporala. Alți 8 pacienți, internați…

- Finlanda a introdus pedagogia digitala in școli in urma cu patru ani, așa ca nu a avut probleme sa se adapteze acum, cand a lovit pandemia. Inainte de asta, țara nordica a avut insa grija sa tehnologizeze școlile și sa-i pregateasca pe profesori inca de la inceputul anilor ’90. Pentru ca schimbarea…

- "Am vazut scandal legat de Unifarm, stocuri de materiale luate la suprapret, bani risipiti, am vazut un raport al Curtii de Conturi. Scrie negru pe alb ca an perioada starii de urgenta, autoritatile au furat 150 de milioane de euro. Asta vedem dupa un an de guvern PNL. In fiecare saptamana vedem…

- Toti jucatorii din retail, care au si vanzari online, se asteapta ca acest segment sa genereze un procent mai mare din cifra de afaceri in 2020, comparativ cu anul anterior, un sfert dintre acestia estimand cresteri chiar si de peste 50%, conform unui sondaj realizat de Divizia Retail a Colliers…

- Managerului Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” din București, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a declarat duminica, in conferința de presa in care și-a anunțat candidatura din partea PSD la alegerile parlamentare, ca „abia in 2023” Romania ar putea sa scape de coronavirus.Citește…