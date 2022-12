Mii de persoane mărșăluiesc la Paris împotriva noului proiect de lege privind imigrația Mii de persoane au ieșit duminica pe strazile capitalei franceze Paris, cu ocazia Zilei Internaționale a Migranților, pentru a protesta impotriva unui nou proiect de lege privind imigrația. Dupa ce s-au adunat la stația de metrou Porte de la Chapelle, au inceput sa mearga spre centrul orașului, anunța anews.com.tr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Exclusivitați și documente incendiare.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

