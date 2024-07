Mii de persoane, evacuate din cauza unui incendiu de proporții, în California/Imagini cu flăcările uriașe – VIDEO Mii de oameni au fost evacuați ca urmare a izbucnirii unui incendiu de proporții, in California. Pompierii lupta cu flacarile. Deja focul a devastat suprafețe mari de vegetație. Imaginile ajunse pe rețelele de socializare surprind proporțiile dezastrului provocat de flacarile uriașe, care degaja nori de fum. Pompierii din California se lupta joi cu primul „megaincendiu” […] The post Mii de persoane, evacuate din cauza unui incendiu de proporții, in California/Imagini cu flacarile uriașe – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

