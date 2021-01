Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane din mai multe localitați din Croația centrala, ale caror case au fost distruse sau avariate de cutremurele care au lovit Croația saptamana trecuta, continua sa doarma in mașini, containere sau locuințe improvizate, relateaza EFE, transmite digi24.ro.

- Un seism cu magnitudinea 5,2 s-a produs luni in centrul Croatiei avand epicentru la o distanta de 50 de kilometri sud-est de capitala Zagreb, a relatat televiziunea de stat croata, citand informatii din partea Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), potrivit Reuters. Cutremurul a fost resimtit…

- Un accident rutier grav a avut loc vineri dupa masa, pe DN 76 Oradea – Beiuș, in localitatea Hidișelu de Sus. Doi oameni au murit și doi au fost raniți, vineri, dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal pe DN 76 Oradea – Beiuș, in localitatea Hidișelu de Sus, județul... Articolul FOTO, VIDEO| ACCIDENT…

- Aseara, in jurul orei 20:00, polițiștii din Baia Sprie au intervenit la un accident rutier produs in localitatea Danești. Articolul Accident cu trei mașini. Patru persoane au fost ranite apare prima data in Someșeanul.ro .

- Sambata, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla, impreuna cu cei ai Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au desfasurat o actiune pe raza municipiului si a comunelor arondate. Actiunea a avut drept scop impunerea respectarii normelor instituite pe perioada starii de alerta in vederea prevenirii…

- Șase persoane au fost ranite in urma accidentului in care au fost implicate zece mașini, produs luni dimineața pe Autostrada București-Pitești. Traficul in zona este deviat. Potrivit ISU Argeș, in urma accidentului șase persoane au fost ranite, iar patru dintre acestea au fost transportate…

- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN2 E 85 -Garoafa. Sunt implicate 2 autoturisme si un microbuz in care se aflau 9 persoane. A rezultat o victima, pasager intr-unul din cele 2 autoturisme. Traficul este blocat pe sensul București spre Bacau. Comunicat IPJ Vrancea, 13…

- Accident teribil la Briceni. Un șofer a intrat cu camionul in mai multe mașini, parcate pe o strada. Potrivit martorilor mai multe persoane au fost ranite, iar una dintre ele a fost transportata la spital in stare grava.