- Cateva mii de persoane au manifestat marti, la Bratislava, impotriva planurilor guvernamentale de reformare a Codului penal, ce prevede in special pedepse mai reduse pentru coruptie si care sunt criticate de Uniunea Europeana si de opozitie, transmite AFP, citat de news.ro.Reformele includ relaxarea…

- Eveniment Percheziții la Scurtu Mare, la persoane banuite de comercializarea de articole pirotehnice noiembrie 27, 2023 12:09 In continuarea cercetarilor intr-un dosar penal intocmit din oficiu, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuata fara drept”…

- Promisiunea facuta separatiștilor catalani de Pedro Sanchez – pentru a ramane la putere – de a-i grația pe liderii separatiști condamnați de justiție pentru tentativa lor de a rupe Catalonia de restul Spaniei este contestata masiv in randul cetațenilor țarii. „Pentru statul de drept! SOS Uniunea Europeana!”…

- Este aproape de al treilea mandat, dar ultima data cand a guvernat a fost nevoit sa paraseasca puterea dupa uciderea unui jurnalist care investiga legaturile Guvernului cu mafia din Calabria, conform presei internaționale citate de Radio Rador Romania.Robert Fico se indreapta spre ceea ce ar putea…

- NATO și Uniunea Europeana urmaresc cu atenție alegerile parlamentare care vor avea loc sambata, 30 septembrie, in Slovacia, in condițiile in care unul dintre partidele de opoziție, cotat cu mari șanse in sondajele din ultima vreme, e condus de Robert Fico, un simpatizant declarat al Rusiei conduse de…

- Varsovia isi va mentine embargoul asupra cerealelor ucrainene, in pofida plangerii pe care Kievul a depus-o impotriva sa la OMC si a incetarii restrictiilor anuntate vineri de Bruxelles, a declarat luni purtatorul de cuvant al guvernului polonez, Piotr Muller, relateaza AFP. „Ne mentinem pozitia, credem…

- Astazi, 15 septembrie, Comisia Europeana inchide in mod oficial mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania. Mecanismul de cooperare și de verificare a fost introdus in 2007, la aderarea Bulgariei și a Romaniei la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze…

