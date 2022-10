Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au semnat – in mai putin de 24 de ore – o petitie adresata ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, in care ii solicita sa implementeze cu prioritate un program national de investigatii pentru depistarea cancerului mamar. Un astfel de program se afla in sertarele ministerului de mai…

- O petitie adresata ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, solicita acestuia sa implementeze cu prioritate un program national de investigatii pentru depistarea cancerului mamar, demersul fiind initiat de declic.ro in conditiile in care exista un draft privind un asemenea program, dar acesta nu…

- Ministrul roman al sanatatii, Alexandru Rafila, si omologul sau cubanez, Jose Angel Portal Miranda, au semnat marti un document cadru care stabileste cooperarea in domeniul sanatatii intre Romania si Cuba, un pas important in dezvoltarea relatiei bilaterale dintre cele doua tari, informeaza Ambasada…

- Asociatia Moaselor Independente ii solicita ministrului Alexandru Rafila sa disouna reluarea programellor de educatie si formare a moașelor in cadrul institutiilor de invatamant superior medical, in caz contrar existand riscul de extinctie a acestei profesii. Printr-o scrisoare deschisa, Asociatia…

- Aproape 300.000 de romani au apelat la medicul de familie pentru eliberarea pastilelor de iod, in septembrie, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „Populatia eligibila pentru pastile de iod este in jur de 7 milioane de persoane cu varsta de pana la 40 de ani. Dintre aceste persoane, in…

- Cancerul de san este cel mai frecvent cancer la nivel mondial, insa printr-o simpla palpare lunara se pot depista formatiunile cu risc, 70- din cancerele la san fiind depistate prin autoexaminarea lunara. Incepand cu 1 Octombrie, zi declarata la nivel national si international, Zi de lupta impotriva…

- Un nou val COVID, al șaptelea, ar putea lovi Romania in aceasta toamna. Este avertismentul lansat de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafla. Tulpina Omicron continua sa faca tot mai multe victime. Ministrul nu ia in calcul noi restrictii, insa recomanda in continuare purtarea mastii in spatiile agomerate.…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a anunțat, miercuri seara, la Antena 3, ca in Romania nu va mai fi lockdown, chiar daca vor mai fi valuri de Covid-19. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …