Mii de persoane au protestat în Croaţia împotriva măsurilor anti-Covid Mii de persoane au protestat sâmbata în cinci orase din Croatia împotriva restrictiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, majoritatea dintre ei nepurtând masti, relateaza Agerpres.



Protestatari, dintre care unii au numit drept &"tiranie&" obligativitatea de purtare a mastii, s-au adunat la Zagreb, Osijek, Split, Dubrovnik si Sibenik.



În Croatia, mastile sunt obligatorii în transportul public, precum si în magazine si spitale. În aer liber, masca trebuie purtata atunci când nu se poate respecta o distantare fizica de 1,5… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In județul Gorj, au fost aplicate 114 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea masurilor de prevenire și combatere a raspandirii virusului SARS-CoV-2, in ultimele 24 de ore, in valoare de peste 18.000 de lei. In total, 286 de politisti, jandarmi si politisti locali, lucratori ai ISU Gorj, reprezentanti…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști, jandarmi, pompieri,…

- Aproximativ 10.000 de persoane - inclusiv neonazisti - au participat in weekend la o manifestatie - interzisa de catre Ministerul austriac de Interne din cauza unor ”tulburari a ordinii publice” si nerespectarii masurilor sanitare - impotriva unei interdictii de circulatie pe timpul noptii si unei…

- Mii de persoane au manifestat sambata in centrul Madridului impotriva masurilor restrictive impuse de guvern pentru a combate epidemia de COVID-19, denuntand "inselaciunea" pe care o reprezinta acest virus despre care unii protestatari afirma ca 'nu exista', informeaza AFP. Citește și: Medicul…

- Conform datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau, in acest moment, situația epidemiologica COVID-19, la nivelul județului Bacau se prezinta astfel: * 18.172 de persoane confirmate COVID-19, de la declanșarea pandemiei (cu 73 cazuri noi mai mult decat ziua precedenta); * 15.945 de…

- Administratorii a doua restaurante din municipiul Constanta au fost amendati, luni, cu cate 2.000 de lei, pentru ca pe terasele localurilor erau mai multi clienti, fara respectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta,…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au desfasurat, luni, 4 ianuarie, o serie de actiuni pe raza municipiului Cluj-Napoca, in special in zonele unde se pot crea aglomerari de persoane. In cadrul actiunilor, s-a urmarit verificarea modului de respectare a masurilor stabilite pentru…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au desfașurat, marți, o serie de acțiuni in vederea impunerii respectarii masurilor instituite pe perioada starii de alerta pe raza municipiului Cluj-Napoca. In prima parte a acțiunii, desfașurata in intervalul orar 17.00-20.00, forțele…