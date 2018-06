Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au protestat sambata impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) in orasul Augsburg, in sudul Germaniei, unde are loc un congres de doua zile al formatiunii...

- Peste 500 de persoane au fost evacuate preventiv ori s-au autoevacuat, fiind cazate in spatii ale administratiilor locale sau la rude si prieteni ca urmare a vremii nefavorabile, informeaza un comunicat de presa al MAI. “Angajatii Ministerului Afacerilor Interne continua misiunile pentru sprijinirea…

- Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi seara mass media de peste ocean, anunța AFP. Update: “Exista cinci persoane decedate și alte persoane care sunt grav ranite”, a declarat Bill…

- Protestatarii #rezist au recurs la acte de violența chiar și asupra unui parlamentar al Romaniei, in timp ce manifestau in fața Palatului Parlamentului. Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a fost bruscat și huiduit, miercuri, de catre protestarii care se aflau in fața Palatului Parlamentului, acesta avand…

- Peste 2.000 de persoane au pornit, sambata seara, in mars pe Calea Victoriei spre Piata Universitatii, in semn de sustinere a diversitatii, comunitatii LGBT si drepturilor reprezentantilor ei. Doua platforme cu doi DJ incadreaza multimea. Cei mai multi participanți danseaza si isi fac fotografii, potrivit…

- Germania a propus infiintarea unui sistem european de asigurare pentru somaj, pentru a face zona euro mai rezistenta la viitoarele socuri economice, a afirmat ministrul german de Finante, Olaf Scholz, intr-un interviu publicat sambata, transmite Reuters. Propunerea, prezentata intr-un interviu acordat…

- Presedintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, a declarat ca Ministerul Justitiei ar putea solicita date parchetelor despre numarul mandatelor cerute, in baza carora Serviciul Roman de Informatii a interceptat un numar mare de persoane. „Noi ar trebui sa continuam sa aflam noi, Parlamentul,…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a anuntat, vineri, ca a fost citat la Parchetul Militar ca sa-si sustina plangerea penala depusa impotriva Codrutei Kovesi, lui George Maior si lui Florian Coldea. El a precizat ca se constituie parte civila si ca va preciza valoarea daunelor…