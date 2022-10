Stiri pe aceeasi tema

- Mii de credincioși din tara si din strainatate au participat, sambata dimineata, la scoaterea in procesiune a raclei Sfintei Cuvioase Parascheva, manifestare religioasa care a avut loc in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei din Iasi.

- Autoritațile din Iași și reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Banatului se așteapta la cel mai mare pelerinaj din ultimii zece ani.Peste 300.000 de oameni din toata țara sunt așteptați sa vina incepand de sambata, 8 octombrie, la Iași, la pelerinajul care marcheaza sarbatoarea Sfintei Parascheva. Deși…

- Medicul Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase recomanda persoanelor care vin in aceste zile in pelerinaj la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din Iasi pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, sa aiba asupra lor si haine mai groase, o umbrela si alimente…

- Municipalitatea ieseana a informat, joi, ca organizarea numeroaselor manifestari din cadrul ‘Sarbatorilor Iasului’, cat si a pelerinajului organizat la Mitropolia Moldovei si Bucovinei cu prilejul hramului Sf Cuvioase Parascheva, va impune o serie de modificari si restrictii ale traficului auto. Potrivit…

- De peste 30 de ani, Sarbatorile Iasului transforma orasul nostru intr-un loc al bucuriei, emotiei si sperantei. In fiecare toamna, in prima jumatate a lunii octombrie zecile de mii de pelerini si turisti din intreaga tara, dar si din strainatate care vin in Capitala Moldovei, precum si iesenii care…

- Moastele unui sfant nascut in urma cu 300 de ani in Ucraina vor fi aduse de la Manastirea Neamt spre inchinarea pelerinilor care vor veni, in perioada 8-15 octombrie, la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din Iasi, pentru a se inchina la racla cu moastele Sf Cuvioase Parascheva cu prilejul praznuirii…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, Parohia Ortodoxa Glogoveț a organizat un pelerinaj la Manastirile din județul Iași și Suceava in perioada 27-29 august 2022. Pelerinajul a debutat cu vizitarea Manastirilor Pangarați și Bisericani, apoi cu un popas la…

