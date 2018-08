Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane participa la protestele antiguvernamentale aflate in desfasurare sambata seara in marile orase din tara, fiind circa 4.000 de oameni in strada in jurul orei 20,30 la Sibiu si cate circa 3.000 la Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov si Baia Mare. Proteste cu participare mai redusa sunt in desfasurare…

- „Romanii din diaspora protesteaza pe 10 August la Bucuresti. Chemam alaturi de noi pe fratii nostri din tara care demonstreaza fara oprire impotriva coruptiei de mai bine de un an. Suntem impreuna! CONTINUAM LUPTA IMPOTRIVA CORUPTIEI! Nu renuntam la democratie! Aparam statul de drept! Nu vom lasa…

- Topul Forbes 40 cele mai bune orașe pentru afaceri din Romania a ajuns la ediția cu numarul șase. Specialiștii de la Forbes analizeaza reședințele de județ, polii de business din fiecare unitate administrativa, dar și rezultatele inregistrate la nivelul intregului județ. Se ține cont de salariul…

- Peste 10.000 de persoane protestau duminica seara, in fața cladirii Guvernului, fața de modificarile la legile justiției. Alte cateva mii de persoane erau pe strazi in marile orașe. Sunt circa 3.000 la Timișoara, la Brașov-1.500, La Cluj-Napoca-5.000, la Sibiu-7.000. De asemenea, la Iași au ieșit in…

- Comisia Europeana urmarește cu atenție și ingrijorare ce se intampla in Romania privind adoptarea Codul de Procedura Penala. Purtatorul de cuvant al CE reitereaza ca lupta impotriva corupției trebuie sa fie in continuare o prioritate pentru țara noastra. ”Comisia urmarește cu atenție și ingrijorare…

- Orban il acuza pe Dragnea ca a ordonat interventiile agresive ale jandarmilor din Piața Victoriei. Liderul PNL le tramsmite jandarmilor ca nu trebuie sa asculte orbeste ordinele primite de la politicieni certati cu democratia. “Cat de frica trebuie sa ii fie lui Dragnea de oameni ca sa ordone jandarmilor…

- Oradenii sunt invitați sa se bucure de un shopping de neuitat și sa descopere spectaculoasa colecție de vara in cel mai nou și modern spațiu din oraș. „Oradea este sediul nostru, și intotdeauna ne-am dorit sa avem un magazin reprezentativ pe bulevardul pietonal. Sunt aproximativ trei…