Mii de persoane au manifestat la Palma de Mallorca împotriva turismului Pe strazile din Palma de Mallorca au iesit duminica aproximativ 20.000 de persoane, pentru a denunta excesele turismului pe insula mediteraneana spaniola Mallorca si pentru a cere o schimbare de directie, relateaza AFP, transmite News.ro. „SOS locuitori: stop turismului”: o manifestatie de denuntare a exceselor turismului pe insula spaniola Mallorca, situata la Marea Mediterana, si de solicitare a unei schimbari de directie a atras duminica 20.000 de persoane pe strazile din Palma, potrivit politiei. Manifestanti inarmati cu pancarte a invadat micul oras turistic Unita in spatele unui banner pe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei plaje de la Marea Mediterana au fost inchise marți de consiliul municipal al orașului Valencia dupa ce o deversare de petrol sau combustibil a cuprins o porțiune de doi kilometri de nisip. „Steagul rosu a fost arborat pe plajele Saler, Arbre del Gos si Garrofera din cauza unei deversari”, a declarat…

- Mii de persoane au ieșit in strada in Insulele Baleare pentru a protesta fața de turismul de masa și de supraaglomerare. Manifestanții au organizat marșuri prin orașele spaniole Menorca și Mallorca. Deși turismul reprezinta aproximativ 45% din produsul intern brut al Insulelor Baleare, demonstranții…

- De pe aeroportul din Cluj se zboara in aceasta vara catre 13 destinații turistice. Vacanța poate sa inceapa! Anul acesta, vor fi operate zboruri spre 13 de destinații de la malul marii, din țari precum Grecia, Spania sau Turcia. „Se apropie vacanta mult asteptata! Vara aceasta ai o multime de zboruri…

- Mii de persoane au protestat sambata la Palma de Mallorca fata de supraturism, sursa de venituri pentru arhipelagul spaniol Baleare, dar o bariera in calea accesului rezidentilor la locuinte, transmite AFP. Purtand un banner „Mallorca nu este de vanzare”, manifestantii au defilat prin centrul orasului…

- Tragedia s-a produs la sfarsitul zilei de joi, in zona turistica Playa de Palma, din insula spaniola Mallorca, cand „acoperisul unei cladiri cu doua etaje" in care se afla un restaurant s-a prabusit, a explicat purtatoarea de cuvant a serviciilor de urgenta, relateaza AFP, citata de Agerpres. In urma…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite in urma prabusirii unui restaurant in insula spaniola Mallorca, a declarat o purtatoare de cuvant a serviciilor de urgenta din arhipelagul turistic Baleare, relateaza AFP.Mai multe persoane sunt grav ranite, a precizat purtatoarea de…

- ”Patru persoane au fost confirmate moarte” si exista ”intre 12 si 14 ranite in diverse grade” in urma ”surparii unui acoperis al unui imobil cu doua etaje” in zona cunoscuta sub numele Playa de Palma, in sudul Palma de Mallorca, o insula turistica la Marea Mediterana, anunta pe X salvatorii. : Numerous…

- Guvernul regional a decis sa inaspreasca legea, adoptata inca din 2020, privind interzicerea consumului de alcool. Astfel, se va aplica și unor locuri turistice populare, inclusiv Playa de Palma din Mallorca și Sant Antoni din Ibiza, unde petrecerile și alcoolul sunt la ordinea zilei.Practic intre orele…