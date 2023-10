Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au manifestat vineri in centrul New York-ului pentru a cere incetarea „colonizarii israeliene” si a denunta sprijinul Statelor Unite pentru Israel, exprimandu-si totodata temerile fata de operatiunile militare din Gaza, transmite AFP. In megaorasul de la rascrucea tuturor comunitatilor…

- Armata israeliana pregateste o uriasa ofensiva terestra impotriva Hamas. Langa linia de demarcatie cu Fasia Gaza au fost mobilizati peste 300.000 de soldati. Ei vor fi sustinuti de tancuri, zeci, chiar sute, dar si sisteme de artilerie. In acelasi timp, avioanele de lupta asteapta ordin pentru a bombarda…

- "New York alaturi de Gaza" si "Israelul se duce in iad": cateva sute de manifestanti pro-palestinieni, foarte ostili Israelului, s-au adunat luni in inima Manhattanului, cerand Statelor Unite sa inceteze ajutor acordat aliatului lor din Orientul Mijlociu, transmite AFP, citat de Agerpres.Pentru a…

- Procesul civil pentru frauda al lui Donald Trump si al fiilor sai va dura trei luni, din octombrie pana la Craciun, fostul presedinte al Statelor Unite fiind acuzat de justitia statului New York ca si-a "umflat" patrimoniul cu miliarde de dolari intre 2011 si 2021,

- Inaintea acestui proces civil, procurorul general al statului New York echivalentul ministrului regional al justitiei , Letitia James, a transmis din nou vineri instantei supreme locale sute de pagini de documente de acuzare impotriva lui Donald Trump si a doi dintre fiii sai, Donald Jr si Eric.Procesul…

- Donald Trump, care vrea sa fie reales presedinte al Statelor Unite, este acuzat de justitia din New York ca si-a supraevaluat averea cu „miliarde de dolari” in fiecare an, din 2011 pana in 2021, in cadrul unui proces civil pentru frauda, relateaza News.ro..

- Un barbat urmarit de luni de zile de catre autoritatile americane pe motiv ca profera amenintari la adresa presedintelui Joe Biden a fost impuscat miercuri de FBI in statul Utah, cu cateva ore inaintea unei vizite planificate a presedintelui in acest stat din vestul Statelor Unite, transmite AFP. FBI…

- Un avion de linie care a decolat de la Milano la New York a aterizat de urgenta la Roma!Cei 215 pasageri ai Boeingului 767 apartinand companiei aeriene Delta au descoperit pagubele cauzate aeronavei, la o altitudine de 7.000 de metri, de de o furtuna cu grindina din cauza careia au fost nevoiti sa…