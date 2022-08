Mii de persoane au fost evacuate în timp ce incendiile de vegetație fac ravagii în Valencia Mii de persoane au fost deja evacuate in timp ce incendiile de vegetație au pus stapanire și fac ravagii in Valencia. Regiunea Valencia din Spania a suferit luni (15 august) trei incendii care au ars peste 17.200 de acri de teren și cel puțin 1.200 de persoane evacuate au fugit din zona. Un incendiu in Vall d’Ebo, in apropiere de Alicante, a ars 16.000 de acri de teren, fiind sporit de o topografie dura, ceea ce i-a forțat pe pompieri sa faca și eforturi aeriene pentru a controla incendiul. Localnicii au fost șocați dupa o noapte in care au fost evacuați și au plecat de acasa doar cu hainele pe… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

