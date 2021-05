Mii de pelerini sunt așteptați de Rusaliile Catolice la evenimentul tradițional de la Șumuleu Ciuc, județul Harghita. Organizatorii evenimentului au luat masuri ca pelerinajul sa se desfasoara in conditii de siguranta, relateaza Agerpres. Unii dintre pelerini au pornit pe jos, de la zeci de kilometri, pentru a respecta traditia si au ajuns deja la altarul […] The post Mii de persoane, asteptate sambata la Sumuleu Ciuc. Incepe pelerinajul de Rusaliile Catolice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .