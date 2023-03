Stiri pe aceeasi tema

- ”Spus asa, taiate, e asa... prea direct. Vor fi recalculate acele pensii care depasesc cuantumul veniturilor incasate in timpul activitatii. Absolut toate. Cu precizarea clara ca nu se va atinge nimeni de partea de contributivitate”, a declarat Budai, miercuri seara, la un post TV, relateaza News.ro.Astfel…

- „Trebuie sa avem pana la finalul primului trimestru pe aceasta reforma cu Comisia Europeana evaluata legea. Suntem in stransa legatura cu comisia, avem mai multe reforme de indeplinit”, a spus ministrul Muncii, la Realitatea PLUS.Intrebat cand vor avea oamenii pensii recalculate, Marius Budai a raspuns:…

- Presedintele USR, Catalin Drula, sustine ca, prin decizia anuntata de ministrul Muncii, Marius Budai, cu privire la pensiile speciale, PSD si PNL „au pus in pericol” banii Romaniei din PNRR si isi exprima speranta ca aceasta „nedreptate” nu va fi trecuta cu vederea de Comisia Europeana. „Guvernul PNL-PSD…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat marti, 6 decembrie, ca legea privind reglementarea pensiilor speciale exista si urmeaza sa fie depusa in Parlament, fara sa avanseze insa un termen. „Incepand de ieri, am inceput inceput dezbaterile intr-o comisie tripartita, sa ii spunem asa. Am avut…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat marti, despre legea privind reglementarea pensiilor speciale, ca exista si ca urmeaza sa fie depusa in Parlament, siguranta nu va fi pusa in pericol implementarea PNRR daca nu va fi depusa pana la 31 decembrie. ”Incepand de ieri (luni – n.r.) am inceput inceput…

