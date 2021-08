Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta DIICOT in cazul gruparii din Arad, specializata in contrabanda cu țigari la nivel european, avandu-l ca lider pe Cosmin Mladin, a scos la iveala informații care ar putea avea legatura cu cazul asasinarii omului de afaceri Ioan Crișan, care a murit dupa ce Mercedes-ul sau a fost aruncat in aer…

- Ancheta DIICOT in cazul gruparii din Arad, specializata in contrabanda cu țigari la nivel european, avandu-l ca lider pe Cosmin Mladin, a scos la iveala informații care ar putea avea legatura cu cazul asasinarii omului de afaceri Ioan Crișan, care a murit dupa ce Mercedes-ul sau a fost aruncat in aer…

- In seara de 3 iunie, in jurul orei 21.00, politiștii B.C.C.O. Cluj-Napoca - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures au fost sesizați telefonic de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș despre faptul ca, in jurul orei 20.55, au depistat in localitatea Berchezoaia,…

- Doi tineri, de 25 de ani, care aveau asupra lor substanța vegetala, ciuperci și comprimate, susceptibile a fi droguri, au fost depistați in Maramureș. In seara de 3 iulie, in jurul orei 21, politiștii B.C.C.O. Cluj-Napoca – Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures au fost sesizați…

- Sute de percheziții au loc, miercuri, dimineața in mai multe județe din țara la locuințele membrilor unei grupari specializata in contrabanda cu țigari, la sedii de firma, dar și la sediul Poliției de Frontiera Mehedinți. Printre persoanele vizate de acțiunea DIICOT și DGA se numara și eful Poliției…

- "La data de 12 iunie 2021, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi impreuna cu procurorii DIICOT Iasi au efectuat o actiune de prindere in flagrant delict a unei persoane, in timp ce ar fi incercat sa comercializeze 18 comprimate MDMA. Ulterior, in urma verificarilor au fost…

- Cea de-a 23-a ediție a Tres Court International Film Festival are loc simultan in 15 țari de pe cele 5 continente, intre 4 și 13 iunie 2021. In Romania, festivalul va avea loc in 8 orașe (Arad, Alba-Iulia, Baia-Mare, București, Cluj-Napoca, Iași, Rașnov, Timișoara) sub coordonarea Institutului Francez…