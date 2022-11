Stiri pe aceeasi tema

- Serbia trebuie sa decida daca vrea sa adere la Uniunea Europeana sau sa intre intr-un parteneriat cu Rusia, a declarat marți un reprezentant al Germaniei la Belgrad, cu doua zile inainte ca șase țari din Balcanii de Vest sa discute la Berlin despre o cooperare mai stransa. Fii la curent cu…

- Piloții companiei aviatice Eurowings, subsidiara a Lufthansa, au inceput luni o greva de trei zile privind numarul de ore pe care sunt obligați sa le lucreze. Compania aeriana a declarat ca aproximativ 240 din 488 de zboruri au fost anulate pe aeroporturile din Koln, Hamburg, Berlin și Stuttgart, afectand…

- Un barbat din Capitala care avea o replica dupa o mitraliera Kalashnikov s-a trezit cu mascatii peste el. Acestia au intervenit dupa ce o vecina a barbatului a sunat la 112.Mascatii din Bucuresti au descins in casa unui barbat care detinea o mitraliera Kalashnikov de jucarie. Vecina sa a alertat autoritatile…

- Selectionata Spaniei a castigat Campionatul European de baschet masculin, editia 2022, in finala caruia a invins cu scorul de 88-76, nationala Frantei, duminica seara, la Berlin. La Roja, cu echipa reinnoita fata de cea cu care a cucerit titlul de campioana mondiala in 2019, s-a bazat pe fratii Junacho…

- Cancelarul german Olaf Scholz afirma ca, chiar dupa invazia Rusiei in Ucraina, convorbirile sale telefonice cu presedintele rus Vladimir Putin s-au purtat "intotdeauna pe un ton prietenesc". In cadrul rubricii "Interviul saptamanii" de la postul public de radio Deutschlandfunk, care potrivit Reuters…

- Ryanair a anunțat ca va anula vineri 420 de zboruri, cu impact asupra a 80.000 de pasageri, din cauza unei greve a controlului traficului aerian din Franța, care va limita survolarile și va reduce la mai mult de jumatate serviciile programate de Air Franc

- Ucraina asteapta sa primeasca saptamana aceasta din partea Uniunii Europene un ajutor financiar de cinci miliarde de euro, destinat sustinerii economiei si armatei sale, precum si pregatirilor pentru sezonul de iarna, a declarat duminica premierul ucrainean Denis Smigal, aflat intr-o vizita in Germania,…

- Guvernul de la Berlin a infiintat un holding pentru a realiza o posibila nationalizare a Gazprom Germania, afacerea cu energie abandonata de compania Gazprom din Rusia in luna aprilie, informeaza, duminica, publicația Welt am Sonntag , citata de Reuters . In luna aprilie, autoritatea de reglementare…