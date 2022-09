Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a fost huiduit duminica. la Serbarile Naționale de la Țebea, unde este comemorat eroul Avram Iancu, anunța stiridecluj.ro . Delegația PNL, in frunte cu premierul Nicolae Ciuca și ministrul de Interne, Lucian Bode. cobora de la biserica de la Țebea, unde au fost depuse coroane…

- Cateva mii de oameni sunt asteptati sa ia parte, pe parcursul zilei de duminica, la editia din acest a Serbarilor Nationale de la Tebea, dedicate memoriei Eroului National Avram Iancu, de la a carui moarte se implinesc 150 de ani. Manifestarile comemorative au inceput duminica dimineata la biserica…

- Ceremonial militar in plina desfașurare la Țebea, in Județul Hunedoara unde se aniverseaza 150 de ani de la moartea eroului național, Avram Iancu. Prim-ministrul Nicolae Ciuca și George Simion participa la eveniment.

- Astazi, 10 septembriem 2022, la casa memoriala Avram Iancu a avut loc comemorarea sa la 150 de ani de la trecerea la cele veșnice. Au fost prezenți reprezentanți ai Consiliului Județean Alba, primarul comunei Avram Iancu, Alexandru Heller, reprezentanți ai instituțiilor de cultura precum și numeroase…

- Un grup de moți, din Salciua, a participat ieri, 9 septembrie 2022, la manifestarile organizate la Țebea cu prilejul implinirii a 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu. „, suna unul din discursurile patriotice susținute […] The post Un grup de moți din Salciua a participat la manifestarile organizate…

- Ca in fiecare an, in prima duminica dupa 10 septembrie, data la care și-a sfarșit zilele cel mai de seama erou al moților, Avram Iancu, și in acest an, in 11 septembrie, vor avea loc in inima Munților Apuseni „Serbarile Naționale – Țebea 2022”, inchinate memoriei luptatorului pașoptist, anul acesta…

- Emisiunea comemorativa ”Avram Iancu, 150 de ani de la moarte” este disponibila, de azi, 6 septembrie 2022, in reteaua magazinelor Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/ . Duminica, 11 septembrie 2022, la Țebea…