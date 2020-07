Stiri pe aceeasi tema

- Sute de parinti din Timisoara au stat astazi ore in sir la coada ca sa prinda un loc in crese pentru copiii lor. Nu s-au putut face inscrieri online si nici programari, asa ca locurile s-au distribuit in ordinea depunerii dosarelor.

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova pregateste un proiect-pilot, in colaborare cu Administratia Serviciilor Sociale Comunitare din subordinea Primariei Ploiesti, pentru atragerea unor fonduri consistente de la Uniunea Europeana si sprijinirea catorva zeci de copii ai…

- Tunelul din Gara Constanța, care asigura legatura intre peronul principal al stației și liniile 2, 3 și 4 a fost redeschis, luni, potrivit MEDIAFAX.Tunelul pietonal din Gara Constanța, care asigura legatura intre peronul principal al stației și liniile 2, 3 și 4 a fost redeschis, luni, cand…

- Premierul Shinzo Abe a anuntat luni incetarea starii de urgenta in toata Japonia, dupa ce numarul infectiilor cu COVID-19 a scazut in intreaga tara, insa a avertizat ca poate fi reinstituita daca virusul incepe sa se raspandeasca din nou. Pentru a preveni raspandirea coronavirusului, specialisti in…

- Numarul copiilor gorjeni cu parinti plecati la munca in strainatate creste pe zi ce trece. Din ultima raportare intocmita de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Gorj reiese ca numarul copiilor care au unul sau ambii parinti plecati la munca in strain...

- Toți copiii de varsta preșcolara și elevii care invața la Sebeș și in localitațile aparținatoare, Lancram, Rahau și Petrești, vor putea beneficia, din nou, de serviciile gratuite ale cabinetului stomatologic situat in Municipiul Sebeș, bulevardul Lucian Blaga, numarul 45A, incepand de luni, 18 mai 2020.…

- Consultatiile telefonice si eliberarea retetelor in format electronic se pastreaza in perioada urmatoare, a anuntat, ieri, presedintele CNAS, Adela Cojan, potrivit Agerpres. „In sedinta de guvern s-a aprobat initiativa Casei Nationale de modificare a Hotararii de Guvern 252, prin care in aceasta perioada,…

- Serviciul de tip call-center, lansat recent, este complementar platformei informatice lansate la jumatatea lunii trecute, dupa instituirea starii de urgența. Cele 19 spitale din subordinea Primariei Capitalei sunt conectate, in aceasta perioada, la platforma informatica pacient.assmb.ro, la care…