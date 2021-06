Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Calafat – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu au descoperit, ascunse intr-un camion incarcat cu schele metalice, 6.486 recipiente cu parfum, care erau inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, fiind susceptibile…

- Politistii de frontiera din Bors au descoperit 30 de cetateni straini, intre care și un copil de trei ani, care incercau sa treaca ilegal frontiera cu Ungaria ascunsi intr-un automarfar care transporta materiale electrice pe ruta Turcia – Franta. Sambata, in jurul orei 14,00, la Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera de la Vama Veche, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, au descoperit, vineri, in cinci autocamioane sosite din Bulgaria, aproximativ 150 de tone de deseuri tip span neconforme. Vineri, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judetul Constanta,…

- Politistii de frontiera din Botosani au descoperit si confiscat 2.950 de pachete cu tigarete de contrabanda in valoare de peste 41.300 de lei si au retinut un autoturism, in valoare de 30.000 de lei, suspect a fi implicat in activitatea de contrabanda, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni,…

- Toate bunurile purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov au descoperit bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de 4.500 lei, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute. In data…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac, respectiv Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, au prins 22 de cetateni straini, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria pe jos, respectiv ascunsi in doua automarfare și intr-un microbuz destinat transportului…

- TIR-urile care ies din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, au de asteptat 240 de minute si formeaza cozi de cativa kilometri pe DN 5, dupa ce energia electrica in punctul de frontiera a suferit intreruperi timp de trei ore si Agentia de control si incasare Giurgiu nu a putut efectua formalitatile…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni - judetul Satu Mare au depistat un cetatean roman care a incercat sa introduca ilegal in țara 69 sticle cu produse de parfumerie, ce purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. Marti, 23 martie a.c.,…