Horațiu Florea: Salut intrarea domnului Flaviu Predescu în echipa PRO România

Salut cu mare entuziasm, si de ce nu, chiar cu mandrie alatutarea lui Flaviu Predescu in echipa PRO Romania in calitate de consilier personal in probleme de cultura al domnului Victor Ponta. FLAVIU GEORGE PREDESCU (n. 1981, Cugir, județul Alba)… [citeste mai departe]