Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de Ordonanta de Urgenta prin care se modifica reglementarile privind eliberarea autorizatiilor de mediu. Astfel, acestea vor trebui avizate anual si nu vor mai avea valabilitate de 5 sau 10 ani, ca pana in prezent.

- Guvernul pregatește cele mai mari proiecte din ultimii ani! Anunțul a fost facut de fostul ministru de Finanțe, Darius Valcov, la Antena 3.”Vom demara, pana la sfarșitul acestui an, parteneriatul public privat pentru canalul București-Dunare, pentru 3 autostrazi și vom face inca o stațiune…

- Grupul national australian de media ABC a primit interdictie de a participa la forumul anual al Pacificului ce va avea loc in Republica Nauru, din cauza ''hartuirii si a lipsei de respect'' fata de guvernul tarii insulare si fata de controversata sa tabara de retinere a solicitantilor de azil, relateaza…

- La sfârșitul acestei saptamâni, urmeaza o noua minivacanța pentru bugetari, dar eștile bune nu se opresc aici. Elevii nu vor face ore pe 5 Iunie, de Ziua Învațatorului. Atât școlarii, cât și profesorii vor veni la școala, dar nu se vor ține cursuri, ci alte activitați specifice,…

- Reforma actelor permisive, pe care Guvernul a promovat-o pe parcursul anului 2017, a adus oamenilor de afaceri economii de peste 12 milioane de dolari anual. Concluzia respectiva apartine expertilor Corporatiei Financiare Internationale din cadrul Grupului Bancii Mondiale.

- Unii angajati romani vor avea parte de o noua minivacanta in acest an, la sfarsitul lunii mai. Va fi un weeekend prelungit, cu trei zile libere. La sfarsitul lunii se sarbatoresc Rusaliile. In aceeasi saptamana este si 1 Iunie, Ziua Copilului, insa Guvernul sustine ca nu va extinde perioada de libere…

- Sindicatele din industria de Aparare din cadrul CNS Cartel ALFA si BNS vor picheta pe 15 si 16 mai, in Piata Victoriei, fata de problemele cu care domeniul se confrunta, cum ar fi deficitul de personal si lipsa...