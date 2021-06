Stiri pe aceeasi tema

- Testarea rapida in farmacii pentru depistarea COVID a fost aprobata de Ministerul Sanatații, ordinul fiind deja semnat de ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Este vorba despre testarea in farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2. Potrivit documentului, farmaciile…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a semnat luni ordinul privind activitatea de testare in farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2. Farmaciile pot opta pentru desfașurarea activitații de testare antigenica rapida pentru depistarea COVID-19 dupa obținerea unui…

- Academicianul Leon Danaila se afla pe lista de așteptare pentru a fi operat la Spitalul Foișor din Capitala, dar intervenția a fost amanata, ca urmare a transformarii in unitate COVID. Intrebata despre situația renumitului neurochirurg, Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, a afirmat ca are toata compasiunea…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, a anunțat, vineri la Timișoara ca un raport final al Comisiei care analizeaza diferențele intre cele doua platforme privind raportarea deceselor COVID va ajunge azi la echipa ministerului. „Echipa de la Ministerul Sanatații urmeaza sa primeasca azi raportul final,…

- Cele doua decizii apar intr-un ordin care modifica și completeaza un ordin al ministrului Sanatații nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. Conform noilor prevederi, Ministerul Sanatații asigura costurile pentru tratamentul de recuperare…

- Ioana Mihaila, ministrul sanatatii, a anuntat ca situatia paturilor de Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19 este „mai buna” decat in saptamanile trecute, informeaza Agerpres. Ioana Mihaila a precizat ca duminica, la ora 17:00, erau libere la nivel national 247 de paturi ATI pentru adulti si…

- Decret semnat de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis astazi, 21 aprilie 2021.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 21 aprilie 2021, decretul de numire in functia de membru al Guvernului a Ioanei Mihaila, ministrul sanatatii.Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va…

- E confirmat! Ioana Mihaila, secretatul de stat in Ministerul Sanatații al carei nume fusese intens vehiculat in ultima perioada drept posibil candidat la șefia instituției, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu, este propunerea USR PLUS pentru a prelua conducerea MS. Decizia de la nivelul USR PLUS a fost…