- Aproximativ 15.000 de pelerini sunt in momentul de fața la Manastirea Nicula. Aceștia sunt supravegheați de 130 de jandarmi pentru buna desfașurare a manifestarilor. 130 de jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca alaturi de polițiști și pompieri au acționat pentru asigurarea masurilor…

- Mii de credincioși s-au adunat la Manastirea Nicula pentru a participa la pelerinajul de Adormirea Maicii Domnului. Dupa o noapte petrecuta sub cerul liber, in corturi sau pe paturi, credincioșii au luat parte la procesiunea de Sfanta Maria.

- 15 august: Adormirea Maicii Domnului, cea mai mare sarbatoare a verii. Ce s-a intamplat atunci și care sunt semnificațiile zilei Sfanta Maria este sarbatorita in aceasta zi de creștinii din toata lumea și marcheaza trecerea Fecioarei Maria in Imparația Cerurilor. Adormirea Maicii Domnului este cea mai…

- Mii de oameni au ajuns deja la pelerinajul de la manastirea Nicula pentru a sarbatori praznicul de Sfanta Maria. Pentru Transilvania aceasta este o sarbatoare speciala și aici in fiecare an vin romanii din toate colțurile pentru a se ruga la icoana facatoare de minuni. Marea masa de pelerini este așteptata…

- Romanii s-au adunat deja cu zecile de mii la Manastirea Nicula din Ardeal, acolo unde are loc pelerinajul de dinaintea Adormirii Maicii Domnului. Pe 15 august, in ziua Adormirii Maicii Domnului, Manastirea Nicula din judetul Cluj isi serbeaza hramul. Manastirea Nicula din județul Cluj iși va sarbatori…

- Adevarul despre mesajele de la mulți ani de Sfanta Maria. Se spune sau nu la mulți ani pe 15 august? Mulți romani se intreaba daca de 15 august este sau nu normal sa uram ”La mulți ani”, avand in vedere ca se sarbatorește Adormirea Maicii Domnului. Pentru ca exista doua sarbatori religioase cu același…

- Crestinii ortodocsi din tara il sarbatoresc pe Sfantul Ilie, care, potrivit traditiei este sfantul ocrotitor al recoltelor si aducator de ploi. Enoriasii au mers dimineata la slujba de sarbatoare si spun ca s-au rugat pentru sanatate, pace si ploaie.

- Se intamplau multe la Gherla și pe vremuri, chiar și cu 100 de ani in urma, potrivit știrilor aparute in ziarele din acele timpuri, la data de 10 iulie. O minciuna cat casa a lasat numeroși localnici fara bani, in 1904. Un scandal uriaș a lovit poșta din oraș in anul 1918, dupa ce in …