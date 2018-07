Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni sunt prezenti, in jurul orei 12.00, la show-ului aerian Bucharest International Air Show (BIAS), aflat la cea de-a zecea editie. Peste 100 de aeronave vor oferi, intreaga zi, un spectacol pe cer.

- Roxana Dobre, iubita manelistului Florin Salam, a devenit din nou mamica, duminica dimineața. Aceasta a adus pe lume un baiețel perfect sanatoas la o clinica privata din Capitala. Micuțul va primi numele Simon Ștefan. A fost adus pe lume la 9:07. Are 3210 grame și o inalțime de 50 de centrimetri. Florin…

- NEVERSEA și-a deschis porțile pentru prima data, in perioada 7-9 iulie 2017, fiind singurul festival din Europa care a transformat experiența muzicala de la malul Marii Negre intr-o calatorie unica. La cele trei zile de festival din 2017 au participat peste 153.000 de mii de romani si straini, iar peste…

- Andreea Balan a fost și in acest an la parada comunitații LGBT din Romania. Ea a venit insoțita de Emil Rengle, caștigatorul de la „Romanii au talent”. Cei doi au stat in mijlocul celor veniți la Gay Pride 2018. Dansatorul a venit incalțat cu tocuri de 15 centimetri, deși a avut destul de mult de […]…

- Inca de la deschiderea sezonului estival, vedetele noastre au luat cu asalt litoralul romanesc, mai exact stațiunea Mamaia. (Cele mai bune oferte laptopuri) Ilie Nastase este unul dintre personajele mondene adesea prezente la petrecerile organizate in cluburile de fițe, atat din Capitala, cat și de…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in Ungaria, in apropierea aeroportului Pecs-Pogany, a anuntat joi politia comitatului Baranya, informeaza MTI. Cei doi piloți au decedat. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul politiei, avionul de mici dimensiuni s-a prabusit din motive inca necunoscute la…