- Tragedie uriașa la un derby din Indonezia. Meciul dintre Arema și Persebaya, terminat 2-3, a avut urmari teribile. La finalul partidei, peste 170 de persoane, printre care copii și femei, au murit in urma incidentelor, iar alte peste 100 de victime se afla in spital. Fanii celor de la Arema au intrat…

- Cel putin 129 de persoane au fost ucise si aproximativ 180 au fost ranite la un meci de fotbal din Indonezia, dupa ce fanii panicati au fost calcati in picioare si striviti in timp ce incercau sa fuga in timpul unei revolte, informeaza Reuters.

- Tragedie in Rusia! Opt oameni au murit in timpul escaladarii vulcanului Kliucevskaia Sopka, in peninsula Kamceatka. Accidentul s-a produs la o altitudine de 4.000 de metri. Patru alpinisti au murit pe loc dupa ce au cazut in gol, alti doi si-au pierdut viata la scurt timp dupa asta.