Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste de amploare au loc in centrul Atenei, soldat cu ciocniri intre poliție și un grup de demonstranți. Revoltele au loc zilnic dupa cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei, scrie Reuters.

- Accidentul feroviar din Grecia a ingrozit o lume intreaga, iar locuitorii sunt din ce in ce mai revoltați. Mii de oameni s-au adunat in centrul orașului Atena și au pornit proteste dure. Mai mult, s-au raportat la acest accident ca la o crima.

- Ministrul Infrastructurii și Transporturilor Costas Karamanlis și-a dat demisia dupa accidentul de tren mortal din Tempi. Ministrul transporturilor a facut anunțul la cateva ore dupa ce a fost vazut, la fața locului tragediei, in lacrimi.„Tocmai m-am intors de la locul tragediei trenului din Tempi.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei Romaniei la Atena și al Consulatului General Al Romaniei la Salonic, s-a autosesizat in contextul accidentul feroviar produs miercuri. 1 martie, in localitatea Tempe, din nord-estul Greciei.

- Ministerul Afacerilor Externe MAE , prin intermediul Ambasadei Romaniei la Atena si al Consulatului General Al Romaniei la Salonic, s a autosesizat in contextul relatarilor publice cu privire la un accident feroviar produs in dimineata zilei de 1 martie 2023, in localitatea Tempe, din nord estul Greciei,…

- Cel putin 32 de persoane si-au pierdut viata si alte 85 au fost ranite, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce un tren de pasageri, care facea legatura intre Atena și Salonic, s-a ciocnit cu un marfar, relateaza Agerpres. Accidentul a avut loc in apropiere de orașul Larissa, aflat in centrul Greciei.…

- Fostul rege al Greciei, Constantin al II-lea, aflat la putere inainte de restabilirea Republicii Elene in 1974, a incetat din viata marti la Atena, la varsta de 82 de ani, anunța Reuters.A fost ultimul monarh din cei sase dati de Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg.Fostul suveran, var al…

- Fostul rege al Greciei, Constantin al II-lea, aflat la putere inainte de restabilirea Republicii Elene in 1974, a incetat din viata marti la Atena, la varsta de 82 de ani, anunța Reuters.A fost ultimul monarh din cei sase dati de Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg.Fostul suveran, var al…