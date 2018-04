Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza…

- Autoritatea de reglementare din domeniul telecomunicatiilor din Rusia (Roskomnadzor) a anuntat marti ca a notificat companiile Amazon si Google ca un mare numar dintre adresele lor IP sunt blocate in urma deciziei Moscovei de a bloca serviciul de mesagerie Telegram, transmite agentia Interfax, preluata…

- Otravirea 'ar putea fi in interesul guvernului britanic, care se afla intr-o pozitie inconfortabila, neavand capacitatea de a-si indeplini promisiunile facute alegatorilor in conditiile Brexit-ului', a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa. "Aceasta ar putea fi de asemenea in interesul serviciilor…

- Noua Zeelanda nu va permite intrarea diplomatilor rusi expulzati din alte tari ca raspuns la un atac cu agent neurotoxic asupra unui fost spion rus in Marea Britanie, pentru care Londra a acuzat Moscova, a declarat joi prim-ministrul Jacinda Ardern, relateaza Reuters. Tentativa de…

- Mii de oameni au protestat luni la Praga si in mai multe orase din Cehia, dupa ce Parlamentul a decis sa numeasca un deputat comunist la conducerea comisiei de supravegherea a fortelor de securitate, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul France 24.

- Mai multe sute de manifestanți au ieșit, duminica seara in Piața Victoriei pentru a-și exprima susținerea fața de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi și pentru a protesta impotriva deciziei luata de ministrul Justiției, Tudorel Toader.