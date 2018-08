Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Dobre, directorul pentru Centrul pentru Seniori din București, a anunțat luni dimineața ca inscrierile pentru tabara tematica cultural-educativa "La pas prin taramul legendar al Greciei" s-au incheiat.„Nu mai putem inscrie oameni pe liste, pentru ca incepand cu ziua de joi, cand…

- In rampele clandestine de deșeuri formate la colț de strada a fost aruncat și bunul simț al unora dintre timișoreni. Polițiștii locali au dat 16 amenzi intr-o saptamana unor persoane surprinse de „Big Brother” ca arunca gunoaie pe domeniul public, iar de la inceputul anului și pana acum au prins 1.256…

- Peste 30 de persoane s-au plimbat, vineri seara, pe trei treceri de pietoni din centrul Timișoarei, in incercarea de a bloca circulația, in semn de protest fața de modificarea Codului Penal, transmite corespondentul Mediafax.Dupa Brașov, Cluj și București, și la Timișoara a fost organizat…

- Noi proteste au fost anuntate sambata, pe Facebook. La ora 17.50, in Piata Victoriei din Capitala erau putin peste 20 de persoane. Manifestarea vine ca urmare a deciziei luate de presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz…

- Update: Mii de oameni se indreapta in continuare spre Piața Victoriei. Mai sunt doua ore pana la marele miting. Zeci de mii de oameni se afla deja in fața Guvernului. Oamenii sunt imbracați in alb. Update: Manifestanții aflați in Piața Victoriei au incins și o hora. Update: Sunt deja sute de mii de…

- Cu o zi inainte de mitingul PSD programat sambata seara in Capitala, impotriva abuzurilor asa-zisului stat paralel, social-democratii din Prahova fac ultimele pregatiri pentru deplasare. Organizatorii au anuntat o prezenta de 200.000 de persoane, dintre care peste 7.000 ar urma sa fie din Prahova. Mai…

- Un nou protest fața de Guvernul PSD are loc, in aceasta seara, in centrul Timișoarei. Aproximativ 500 de persoane au anunțat pe Facebook ca vor participa la evenimentul “Vrem Europa, nu dictatura”, care are loc simultan in mai multe orașe din țara. “De la preluarea guvernarii, coaliția PSD-ALDE nu și-a…

- Sute de timișoreni au participat, in aceasta seara, la un moment special, in Piața Unirii. Ritualul schimbarii garzilor, practicat la fel ca acum 300 de ani, a fost reluat in capitala Banatului. Totul a fost posibil la inițiativa Asociației Eugeniu de Savoya, dar un rol important in organizarea acțiunii…