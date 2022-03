Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 7 zile, in Romania au intrat in total 113.100 de refugiați ucraineni si au iesit 68.100, potrivit anunțului facut miercuri, 2 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 71.364 de persoane, dintre care…

- Un numar de 23.514 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera, reprezentand o crestere cu 20% fata de ziua precedenta. „In data de 27.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.179 de persoane,…

- Peste 500.000 de persoane au trecut din Ucraina in tarile vecine de la inceperea invaziei militare ruse, saptamana trecuta, a anunțat luni șeful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), relateaza Reuters. Principalele tari spre care se indreapta refugiatii ucraineni sunt Polonia, Ungaria,…

- S-au inregistrat sute de cereri de azil Peste 18.500 de cetateni ucraineni au intrat sambata in Romania, fiind inregistrata o crestere de 30% fata de ziua precedenta, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. „In data de 26.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin…

- Bombardarea Ucrainei de catre Rusia a provocat victime, panica și extrem de multa frica in randul oamenilor, care acum fug din calea razboiului unde vad cu ochii. Mii de familii și-au pus cateva haine in valize și au decis sa paraseasca țara pentru locuri precum Polonia, Republica Moldova sau Romania.…

- Astazi, in intervalul orar 00.00-12.00, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 29.165 de persoane (crestere de 1,7% fata de ziua anterioara), dintre care 6.623 cetateni ucraineni (in crestere cu 12,4 %). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.295 cetateni…

- Ieri, in 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 73.030 de persoane (crestere de 25% fata de ziua anterioara). Dintre aceștia 14.188 sunt cetateni ucraineni (in crestere cu 36 %). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.996 cetateni ucraineni (scadere…

- O fotogrfie facuta joi la miezul nopții la punctul de trecere a frotnierei de la Sighetul Marmației a devenit virala pe Facebook și arata imaginea razboiului care se duce in Ucraina, la granița Romaniei.Imaginea, surprinsa de Alexandru Culac, fotograf din Sighetul Marmației, este cutremuratoare și surprinde…