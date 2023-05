Stiri pe aceeasi tema

- Dupa tragedia care a avut loc intr-o școala din Belgrad, acolo unde noua persoane au fost impușcate mortal de un elev de 13 ani, in Serbia a avut loc un al doiea atac armat, de data aceasta, in orașul Mladenovac, situat la o distanța de 60 de km sud de Capitala. In urma masacrului, alte […] The post…

- Sarbii ii plang pe cei 8 copii uciși la școala de un coleg și cer autoritaților sa-și asume raspunderea pentru tragedie. Joi, in fața școlii din Belgrad s-au strans parinții și profesorii victimelor, indurerați de atacul care a ingrozit Serbia și lumea intreaga, informeaza Digi24.ro .

- Au fost momente de spaima, noaptea trecuta, pentru locatarii unui bloc din sectorul 1 al Capitalei, dupa ce intr-un apartament din imobil a izbucnit un incendiu. Zeci de oameni au ieșit speriați in fața blocului, dupa ce s-a dat alerta, fiind simțit miros de fum. La fața locului au intervenit atat pompierii,…

- Salvatorii au intrat in alerta, miercuri, dupa ce au fost anunțați ca mai multe persoane aflate intr-o cladire din centrul Capitalei, de pe Bulevardul Magheru, unde se faceau lucrari de intreținere – vopsire, acuza stari de rau. E vorba despre șase persoane care au fost evaluate medical, doua dintre…

- Sute de cercetatori romani din țara și din strainatate, precum și oameni de știința din Republica Moldova, sunt reuniți in aceste zile la Timișoara, in cadrul conferinței Smart Diaspora 2023.

- Compania de termoficare Termoenergetica le-a reprosat unor abonati ca fura apa calda din calorifere. Acest lucru a atras imediat si reactia asociatiilor de proprietari care resping categoric acuzatiile.

- Sute de bucureșteni au ieșit in strada și au cerut salvarea unuia dintre cele mai mari parcuri din Capitala: IOR. 12 hectare au fost retrocedate, iar proprietarul a defrișat deja zona ilegal și vrea sa faca pe toata suprafața un parc de distracții.

- Susținatorii Partidului Politic Șor in frunte cu Marina Tauber se cer in audiența la premierul Dorin Recean. Zeci de oameni au venit in fața Guvernului și cer ca statul sa le achite facturile pentru perioada rece a anului.