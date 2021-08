Mii de oameni la spectacolul cu foc „Balada Zmeului” din Cetatea de Scaun a Sucevei

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani va ​fi prezenta in acest weekend la Suceava. Trupa va prezenta spectacolul „Apus de soare” de Barbu Ștefanescu Delavrancea, in cadrul evenimentului​​ „Povesti Medievale in Cetatea de Scaun a Sucevei 2021”​, ​organizat de Muzeul National al Bucovinei​. Spectacolul…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu și chef Catalin Scarlatescu au deschis in mod oficial Festivalul „Povești Medievale in Cetatea de Scaun a Sucevei”. Pentru inceput, cei trei au vizitat atelierele trupelor medievale prezente…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, a anunțat astazi, la deschiderea festivalului „Povești Medievale in Cetatea de Scaun” ca instituția pe care o conduce a inregistrat la OSIM marca „Drumul lui Ștefan cel Mare”. Gheorghe Flutur a precizat ca noul drum turistic va pleca de la Putna catre cele…

- Consiliul Judetean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei și Primaria Municipiului Suceava ii invita pe suceveni și nu numai, in perioada 13 – 15 august 2021, sa intre in atmosfera de basm a Poveștilor medievale la Cetatea de Scaun a Sucevei. Vizitatorii cetații vor fi intampinați de cavaleri și domnite,…

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, constata ca evenimentul ”Noaptea Muzeelor” care a avut loc simbata, 12 iunie, s-a bucurat de un interes extraordinar, numarul vizitatorilor fiind dublu fața de 2019, anul anterior pandemiei. Muzeul Național al Bucovinei a inclus in programul Noaptea…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, i-a invitat pe suceveni la Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Bucovinei. Niculai Barba a amintit ca in aceasta seara vizitarea obiectivelor Muzeului Național al Bucovinei este gratuita. Astfel, Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul de Istorie…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a anunțat ca anul acesta va fi reluata organizarea Festivalului de Arta Medievala „Ștefan cel Mare” din Cetatea de Scaun a Sucevei. Niculai Barba a spus ca administrația județeana și Muzeul Național al Bucovinei iși propun sa reia organizarea…

- Incepand cu aceasta luna, redeschidem pentru vizitare inca patru dintre obiectivele muzeale administrate de Muzeul Național al Bucovinei. Daca in anul care a trecut, in luna mai, s-a deschis pentru public Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Istorie, Muzeul de Științele Naturii…