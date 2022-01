Mii de oameni au ieșit sambata in capitala Austriei pentru a protesta impotriva planurilor guvernului de a introduce vaccinuri obligatorii impotriva COVID-19 pentru toți luna viitoare. „Guvernul trebuie sa plece!” mulțimile au scandat la un miting din centrul Vienei in ceea ce a devenit un eveniment de rutina de sambata. Parlamentul este programat sa voteze saptamana viitoare asupra acestei chestiuni, care a polarizat țara pe masura ce cazurile de coronavirus cresc. In noiembrie, guvernul a anunțat un al patrulea blocaj național și a declarat ca va face vaccinarile obligatorii pentru toți austriecii,…