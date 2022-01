Mii de oameni în stradă în Europa In direct de la Amsterdam duminica, 2 ianuarie, in timp ce protestatarii demonstreaza impotriva masurilor guvernamentale luate pentru a incerca sa stopeze pandemia de COVID-19, in ciuda interdicției emise de administrația orașului. Protestul este programat sa aiba loc cu o zi inainte ca guvernul sa decida daca prelungește extinderea blocarii și restricțiile actuale legate de COVID-19. Pe 19 decembrie, a fost implementata un blocaj național, toate afacerile neesențiale fiind ordonate sa se inchida in incercarea de a incetini raspandirea COVID-19. Masurile de izolare trebuiau sa ramana in vigoare… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

