- Fostul baschetbalist Michael Jordan (57 de ani) a donat 100 de milioane de euro de dolari pentru organizațiile care lupta impotriva rasismului, informeaza Marca. CONTEXT: George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul pe gat pana și-a dat ultima…

- Primarul Amsterdamului, Femke Halsema, a fost criticat marti de oameni politici si experti in sanatate dupa ce mii de demonstranti s-au adunat luni in centrul orasului pentru o manifestatie antirasism in care au incalcat regulile de distantare sociala introduse pentru limitarea raspandirii noului…

- Protestatarilor din Statele Unite, care marșaluiesc pe strazile marilor orașe americane de 7 zile, li se alatura oameni din toata lumea. In weekend-ul care a trecut, protestatari s-au adunat in Londra, Berlin și Auckland, printre alte orașe, pentru a iși arata solidaritatea fața de protestatarii americani,…

- Fostul vicepresedinte american apare ingenunchiat - simbolul manifestantilor care denunta violente ale politiei vizand afroamericani - intr-o imagine publicata pe contul sau de Twitter. Adunari - uneori violente - s-au multiplicat in Statele Unite impotriva raismului, dupa moartea lunea trcuta, la 25…

- Iranul a facut apel luni la SUA "sa puna capat violentelor" impotriva propriului lor popor dupa moartea lui George Floyd in timpul unei arestari violente a politiei, care a declansat manifestatii de amploare in mai multe orase americane, relateaza AFP. "Poporului american: Lumea a auzit strigatul vostru…

- Sute de oameni protesteaza acum in fata Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Londra, informeaza BBC. Protestatarii s-au strans apoi in Trafalgar Square. Proteste similare s-au inregistrat in cursul zilei de astazi si in Germania sau Danemarca, informeaza AP. Europenii se solidarizeaza cu cetatenii…

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie, informeaza AFP.