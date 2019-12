Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Davis 2019 a fost cucerita de Spania, care a invins, duminica, in finala disputata la Madrid, Canada cu 2-0. Naționala iberica a caștigat, astfel, prima ediție a Cupei Davis disputata in noul format și in total și-a adaugat cel de-al șaselea trofeu. Primul punct al ibericilor in finala a fost adus…

- Spania a castigat Cupa Davis pentru a sasea oara, dupa ce a invins Canada cu 2-0, duminica, la Madrid, in finala primei editii in noul format al competitiei de tenis masculin pe echipe, transmite AFP. Primul punct al ibericilor in finala a fost adus de Roberto Bautista Agut, victorios…

- Spania a castigat, duminica, prima editie a noului format al Cupei Davis, cu un turneu final la care s-au intrecut, intr-o saptamana, la Madrid, 18 natiuni, anunța news.ro.Citește și: Cozmin Gușa face dezvaluiri bomba: A facut fel de fel de demersuri sa ma aresteze

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa ultimele doua jocuri din preliminariile Euro 2020 cu Suedia, pe 15 noiembrie, la București și cu Spania, pe 18 noiembrie, la Madrid. Pentru a se califica direct la turneul final al Campionatului European de anu viitor, tricolorii trebuie sa bata Suedia cu 1-0…

- Partidul Socialist din Spania a castigat alegerile parlamentare, insa nu a reusit sa obtina majoritatea. A adunat doar 120 de mandate din cele 350 ale Parlamentului de la Madrid.Socialistii sunt urmati de Partidul Popular, care are 88 de locuri in legislativ.

- ​Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, marti, într-o conferinta de presa, ca are încredere în selectionerul Cosmin Contra, subliniind ca oficialii federali nu vor contacta un alt antrenor atât timp cât se afla sub contract cu actualul tehnician, potrivit News.ro.…

- Rafael Nadal (2 ATP) va fi liderul echipei Spaniei la turneul final al Cupei Davis, care va avea loc la la Caja Magica din Madrid, între 18 si 24 noiembrie, a anunțat luni Federația Spaniola de Tenis.Cvadruplu câștigator al "Salatierei de argint", Nadal va face echipa cu Roberto…

- Dan Barna, candidatul Alianței USR PLUS la Președinția Romaniei, incepe o caravana in Europa pentru a se intalni cu romanii din diaspora, in perioada 30 septembrie - 5 octombrie. Liderul USR va ajunge in orașe din Germania, Italia, Spania, Marea Britanie și Republica Moldova pentru a se intalni cu comunitațile…