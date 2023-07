Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna de vineri din județul Timiș a produs o mulțime de pagube. Curți și case au fost inundate, acoperișurile au fost distruse de viitura, iar mai mulți copaci au cazut pe șosea și peste mașinile parcate pe strazi. In plus, cateva comune au ramas fara curent electric peste noapte.

- Saptamana aceasta, meteorologii au emis alerta pentru Romania de 3 din 3 de tornada. Vantul a suflat cu peste 100 de kilometri pe ora. @sebastian_bur.15 ????NU IEȘIȚI DIN CASA!???? #romania #gg #fy #jale #apa #furtuna #vant #ploaie #mort #respect #fypシ #foryoupage #succes ♬ nu iesiti din casa ca e jale…

- O furtuna puternica a facut prapad in București vineri dimineața. In mai puțin de o jumatate de ora, 44 de arbori au fost puși la pamant, iar 33 de mașini au fost avariate. O persoana a fost ranita de un copac cazut pe autoturismul in care se afla.

- Noapte grea la Campina și in alte localitați din județul Prahova, dupa o furtuna violenta. Mai mulți copaci au fost smulși din radacini, corturile din pasajul de la ceas, unde are loc un targ comercial, au fost avariate in cea mai mare parte, iar mai multe gospodarii au fost inundate.

- Mai multe mașini au fost avariate de elemente de acoperiș și de ramuri de copaci cazute in urma furtunii de sambata dupa-amiaza in orașul Drobeta-Turnu Severin.Pompierii din municipiul Drobeta Turnu-Severin au intervenit sambata dupa-amiaza pentru gestionarea a șase situații de urgența, in urma furtunii,…

- Vantul puternic a facut ravagii in București. In zona Parcului Herastrau, un copac de mari dimensiuni a cazut peste pietoni și mașini. La cea mai mica adiere de vant s-au rupt copacii, oamenii fiind in pericol. Proasta administrare a ALPAB și a Primariei Capitalei pune in pericol vieți. Oameni omorați…

- Barbat electrocutat in timp ce se afla la pescuit. Pompierii din Mehedinti au intervenit pentru salvarea unui barbat de 57 de ani. Acesta s-a electrocutat in timp ce se afla la pescuit, dupa ce a atins cu undita firele de curent. In urma incidentului, barbatul are arsuri de gradele 2 si 3 pe maini si…

