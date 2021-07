Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni din India au cazut victime unei rețele infracționale care vindea vaccinuri false impotriva coronavirusului, printre persoanele arestate de catre autoritați numarandu-se doctori și angajați ai sistemului medical, informeaza CNN.

- Din data de 12 iunie, la nunți și botezuri pot participa maxim 200 de persoane in interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp de persoana. Condiția este ca participanții sa fi fost vaccinați sau sa prezinte un test negativ Covid-19, potrivit unei hotarari a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru…

- Aproximativ 40 de spitale din București incep marti imunizarea pacientilor internati atat in spitalizarea continua, cat si in cea de zi. Aceștia vor primi un singur tip de vaccin anti-COVID pentru a simplifica procedura. “Am avut recomandarea de a primi un singur tip de vaccin pe spital, astfel incat…

- Aproape 100 de milioane de americani au voie sa renunțe la masca sanitara in aer liber, au anunțat autoritațile sanitare din Statele Unite, referindu-se la persoanele care s-au imunizat complet impotriva Covid-19. Excepțiile se aplica doar in cazul concertelor și a locurilor foarte aglomerate. “Daca…

- New Delhi intra in lockdown de luni seara, timp de o saptamana. Decizia a fost luata ca urmare a faptului ca numarul de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 a explodat in ultima vreme. Este a cincea zi consecutiva in care India a depasit 200.000 de noi infectari in 24 de ore. India a inregistrat, luni,…

- Autoritațile spera ca prin aceasta masura sa țina sub control creșterea numarului de cazuri de COVID-19 si sa reduca presiunea asupra spitalelor, potrivit Reurers. India a inregistrat luni un nou record de cazuri noi: 273.810 de infectari in 24 de ore, aceasta fiind a cincea zi consecutiva in care tara…

- India, unde 87 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate pana in prezent la o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, se confrunta cu o lipsa de seruri impotriva noului coronavirus, intr-un moment in care numarul infectiilor atinge un nou record zilnic, informeaza AFP.…

